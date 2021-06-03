انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً برئاسة الكاظمي الكاظمي يجدد توجيهاته بتكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية الكاظمي: أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية الكاظمي: القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها



الكاظمي يوجه بضرورة الاهتمام بأرزاق المنتسبين في الجيش العراقي الكاظمي يوجه بضرورة الاهتمام بأرزاق المنتسبين في الجيش العراقي الكاظمي يقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع الأرزاق ومراجعة الإجراءات المتخذة سابقا