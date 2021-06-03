الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية

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بغداد - ياسين صفوان - المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاً برئاسة الكاظمي
الكاظمي يجدد توجيهاته بتكثيف الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية
الكاظمي: القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها
الكاظمي يوجه بضرورة الاهتمام بأرزاق المنتسبين في الجيش العراقي
الكاظمي: أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية
الكاظمي: القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها
الكاظمي يوجه بضرورة الاهتمام بأرزاق المنتسبين في الجيش العراقي
الكاظمي يقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع الأرزاق ومراجعة الإجراءات المتخذة سابقا