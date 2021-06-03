الصحة تعلن وصول وجبة جديدة من لقاحات كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،اليوم الخميس، عن وصول شحنات جديدة من القاحات المضادة لفايروس كورونا من شركة سينوفارم.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان" الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية استلمت شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة سينوفارم بواقع ٥٠٠ الف جرعة".



واضاف البيان ان " الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية أكدت بأنه " تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".