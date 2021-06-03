الحجرف يبحث مع سفير الإمارات بالسعودية التطورات الإقليمية والدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الخميس، مع السفير الإماراتي لدى السعودية الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان التطورات الإقليمة والدولية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية، نوّه الحجرف إلى دعم قادة دول المجلس للأمانة العامة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك لخير ونماء دوله وشعبه.

وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما حققته من إنجازات تكاملية، ضمن أهداف المجلس، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وثمّن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دور سفراء المجلس بدولة المقر (السعودية) في تعزيز أوجه التعاون.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، حلت ذكرى مرور 40 عاما على إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي رأى النور في العاصمة الإماراتية أبوظبي في اليوم ذاته من العام 1981.

4 عقود نجح خلالها مجلس التعاون في مواجهة العديد من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات، حتى أضحى مظلة سياسية واقتصادية وثقافية تجمع أبناء الخليج العربي، وصمام أمان لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

وجاءت الذكرى لتعلن نجاح المجلس على مدار 40 عاما في الصمود والاستمرار وتطوير آليات عمله والمحافظة على منظومة العمل الخليجي المشترك لخدمة مصالح أعضائه وصون أمنهم واستقرارهم.

وأكدت أيضا رؤى قيادات دول الخليج منذ تأسيس المجلس وحتى اليوم ومواقفهم الثابتة والمبدئية التي تنطلق من هدف أساسي هو خدمة شعوبهم والمحافظة على مكتسباتهم التنموية.