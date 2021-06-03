شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والبحرين تصنعان لقاح «سبوتنيك في» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقاً مبدئياً الخميس لتصنيع وتوزيع لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لكوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك «بينوفارم» جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية «سيستيما».