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روسيا والبحرين تصنعان لقاح «سبوتنيك في» للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز
قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الصندوقين السياديين لروسيا والبحرين وقعا اتفاقاً مبدئياً الخميس لتصنيع وتوزيع لقاح «سبوتنيك في» الروسي المضاد لكوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولم يقدم الصندوق معلومات بخصوص قدرة منشأة التصنيع المخطط لها بموجب الاتفاق الذي يضم كذلك «بينوفارم» جروب، وهي شركة تابعة لشركة الاستثمار الروسية «سيستيما».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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