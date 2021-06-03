شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتسلم أول شحنة من لقاح "سبوتنيك في" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء الخميس نقلاً عن السفير السوري لدى موسكو، أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19.

ولم يحدد السفير رياض حداد حجم الشحنة، لكنه قال إن التطعيم بدأ لعموم الناس بعد أن تلقى الأطباء والقيادات الكبرى الجرعات الأولى منه.

من ناحية أخرى قال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن من المرجح أن تلي ذلك شحنات أخرى.

ونقلت إنترفاكس عن بوجدانوف قوله، إنه إذا كان هناك طلب فسيتم إرسال المزيد من الشحنات "ونحن نساعد كل أصدقائنا".