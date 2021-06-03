شكرا لقرائتكم خبر عن إنزاجي مدرباً لإنتر ميلان قادماً من لاتسيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو - رويترز

أكد إنتر ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الخميس، تعيين سيموني إنزاجي مدرباً جديداً لفريقه بناء على عقد لمدة عامين خلفاً لسلفه أنطونيو كونتي الذي استقال رغم قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2010 هذا الموسم.

وجاء التعيين الجديد عقب استقالة إنزاجي الخميس الماضي من تدريب لاتسيو بعد ارتباطه بالنادي لمدة 22 عاماً كلاعب ومدرب.