شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» A380 إلى البحرين خلال يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «طيران الإمارات» عن تشغيل طائرة إيرباص A380 على خط البحرين خلال يونيو/ حزيران الجاري، لتوفر بذلك أمام عملائها في المملكة مزيداً من الخيارات والراحة. وهذه هي المرة الأولى التي تشغل ناقلة جوية رحلات منتظمة بطائرة A380 ذات الطابقين إلى البحرين، ما يؤكد جاهزية المطار الجديد لتوفير البنية التحتية الملائمة لاستقبال هذا الطراز العملاق.

وتخدم طائرة الإمارات A380 الرحلة «ئي كيه 839/840»، التي كانت تعمل بالبوينج 777-300ER، الأمر الذي سيلبي الطلب المتزايد من العملاء من، وإلى البحرين على السفر، خصوصاً خلال موسم الصيف، ويؤكد التزام الناقلة بتسهيل تجربة المسافرين إلى دبي، وعبرها إلى وجهات عديدة.

وتوفر الإيرباص A380 على خط دبي-البحرين 507 مقاعد بتقسيم الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و417 مقعداً مريحاً في السياحية.

إعادة الخدمة

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة. وسوف تواصل طيران الإمارات إعادة هذه الطائرة الشهيرة إلى الخدمة وفقاً لتطورات الطلب والموافقات التشغيلية. وتخدم الطائرة العملاقة حالياً وجهات عدة، من ضمنها: نيويورك جيه إف كيه وباريس وجدة وعمّان والقاهرة وفرانكفورت وبانكوك وجوانزو وهونج كونج وموسكو، بالإضافة إلى لوس أنجلوس في يوليو /تموز.

وكانت البحرين أعلنت في وقت سابق عن فتح حدودها أمام السياح والزوار، ويمكن للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة السفر من وإلى المملكة من دون حاجة إلى الحجر الصحي. ومع ذلك، ينصح العملاء بالتحقق من متطلبات دخول البحرين قبل السفر.