شكرا لقرائتكم خبر عن المصنفة الأولى بارتي تودع "رولان جاروس" بخيبة أمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

انسحبت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي من مباراتها في الدور الثاني لفردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس أمام البولندية ماجدا لينيت بسبب الإصابة الخميس.

وبدأت بارتي (25 عاماً) المباراة برباط حول الفخذ الأيسر بعد أن اشتكت في وقت سابق من الأسبوع الحالي من بعض الألم.

وجاء انسحاب بارتي بطلة فرنسا المفتوحة في 2019 عندما كانت اللاعبة البولندية متقدمة 6-1 و2-2.

وبهذا تنتهي عودة بارتي إلى ملاعب رولان جاروس بخيبة أمل بعد أن قررت اللاعبة في العام الماضي عدم الدفاع عن لقب البطولة التي تقام على الملاعب الرملية، والبقاء في بلادها بسبب جائحة كوفيد-19.

وخلال مباراتها في الدور الأول الثلاثاء الماضي أمام الأمريكية برناردا بيرا، واجهت بارتي صعوبات في الحركة على أرض الملعب، لكن حالتها البدنية تحسنت بعد تلقيها مساعدة طبية قبل المجموعة الحاسمة.

وفي مباراة الخميس استدعت بارتي مدربها بعد المجموعة الأولى التي خسرتها في 27 دقيقة أملاً في التحسن والاستمرار بعد تلقي المساعدة، وعادت بارتي للعب بعد ذلك، لكنها قررت الانسحاب بعد أربعة أشواط فقط.