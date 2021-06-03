شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للإعلام» تناقش مع فنانين ومنتجين الموسم الدرامي المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع عبدالرحمن البطيح، المدير العام التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، بعدد من المنتجين والفنانين الإماراتيين صباح اليوم الخميس في مقرها، لمناقشة الأعمال الدرامية في الموسم المقبل.

وحضر الاجتماع الفنانون أحمد الجسمي، سعيد سالم، الذي نشر فيديو قصيراً عن محتوى اللقاء، بلال عبدالله، يوسف الكعبي، الكاتب والمنتج جمال سالم وآخرون.

ونشر الفنان سعيد سالم عبر حسابه في تطبيق «سناب شات» مقطع فيديو بعد انتهاء الاجتماع، وكتب معلقاً «اجتماع المنتجين والفنانين الإماراتيين بالمدير العام التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام لمناقشة الأعمال الدرامية القادمة للموسم القادم». ووجه الشكر لكل من عبدالرحيم البطيح، وعيسى كايد، مدير مشاريع الدراما، وعلاء النعيمي من «أبوظبي للإعلام»، وكل المنتجين والفنانين الإماراتيين المشاركين في الاجتماع، وأكد وجود أعمال درامية قوية قادمة نوقشت في الاجتماع.