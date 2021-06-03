شكرا لقرائتكم خبر عن كينين تصعد للدور لثالث في فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

صعدت الأمريكية صوفيا كينين وصيفة بطلة العام الماضي إلى الدور الثالث في منافسات فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الخميس، بعد فوزها 7-5 و6-3 على مواطنتها هيلي بابتيست.

وواجهت كينين المصنفة الرابعة صعوبات على الملاعب الرملية في الموسم الحالي وخسرت جميع المباريات الثلاث التي خاضتها على هذه النوعية من الملاعب قبل انطلاق فرنسا المفتوحة، حيث تقدم أداء مستقراً حتى الآن.

وستلتقي كينين في الدور الثالث مع أمريكية أخرى هي جيسيكا بيجولا المصنفة 28، وارتكبت كينين 18 خطأ سهلاً في المجموعة الأولى، لكنها كسرت إرسال منافستها في الشوط 11 وفازت بسبعة أشواط متتالية لتتقدم 4-0 في المجموعة الثانية.

لكن تركيزها تراجع، ما سمح لمنافستها بالفوز بثلاثة أشواط متتالية قبل أن تستعيد تماسكها من جديد وتحسم الفوز.