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مرثا محروس نائبة تنسيقية الأحزاب: قطار التنمية المصرية الأسرع فى العالم

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا اليوم نحتفل بمرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، مضيفة أن الـ 7 سنوات شهدت العديد من الإنجازات والعمل المتواصل.

وأضافت مرثا محروس :" شهدنا على مدار الـ 7سنوات أن الرئيس السيسى يعمل ليل نهار حتى يوم الجمعة، وهذه رسالة لمن يريد البناء ويسعى لإتمام التنمية والنهضة، أن يكون هدفه هو العمل ثم العمل من أجل النهوض بهذا المجتمع.. 7 سنوات من النجاحات ونحن واثقون أننا خلال الأعوام  القادمة سيتكلل هذا الجهد وهذا العناء بمزيد من النجاحات".

وتابعت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "  كل عام والدولة المصرية بمزيد من التقدم والرخاء والتنمية كل عام وقطار التنمية المصرية هو أسرع قطارات العالم ".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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