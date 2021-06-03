شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ؟ ومن يترأسها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطلع الأسبوع الجارى، الإعلان عن تشكيل لجنة القيم فى ضوء ترشيحات اللجنة العامة للمجلس إعمالا للنصوص اللائحية.

وتضم لجنة القيم كلا من النواب : محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن، هانى إبراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية، محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة ،فرج على، حزب مستقبل وطن، حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن، أحمد الأحمر، حزب الشعب الجمهورى، عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن، إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى، هند جوزيف، حزب مستقبل وطن، هانى عبد الشهيد، حزب مستقبل وطن، رأفت ذكى حزب مستقبل وطن، جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن، دينا الهلالى حزب الحرية، حازم الجندى حزب الوفد الجديد.

وفى هذا الصدد، نستعرض كيفية تشكيل اللجنة العامة وإجتماعها ومهامها في ضوء المواد اللائحية:

1- تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، وعضوية أربعة عشر عضو، على أن يكون نصفهم على الاقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد المجلس.

2- تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر ، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

3- لا يكون إجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو احد وكيليها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قراررات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

4- تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.