شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة يزور مقر مجلس النواب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

زار وفد من الشباب المشارك في منحة معهد ناصر للقيادة الدفعة الثانية، من مصر وعدد من الدول الإفريقية، اليوم الخميس، مقر مجلس النواب، وقاموا بجولة داخل المجلس، تفقدوا خلالها متحف المجلس، واستمعوا إلى شرح لمقتنيات المتحف، الذى يعد تحفة معمارية تحتوى على العديد من الآثار والتحف والمضابط التى رصدت ما يدور تحت قبة المجلس وكيف كان يناقش النواب الموضوعات والقضايا وقام أعضاء الوفد بالتقاط الصور التذكارية بمقر المجلس.

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة، أطلقت الدفعة الثانية من فرصة منحة ناصر للقيادة الدولية باستخدام شعار "تعاون الجنوب جنوب" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تأتي منحة ناصر للقيادة الدولية، كإحدى آليات تنفيذ كل من رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063 وعملا بالمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفروآسيوي وميثاق الشباب الافريقي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن إطلاق إستمارة التسجيل للدفعة الثانية من منحة ناصر للقيادة الدولية والتي تستهدف القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة و الشباب، علي مستوى القارات الثلاثة أفريقيا، وآسيا وأمريكا اللاتينية.