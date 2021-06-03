شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة رجائى الميرغنى: نسعى لتخصيص جائزة باسم الراحل ضمن جوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت أسرة الكاتب الصحفي والنقابي البارز رجائي الميرغني الذكرى الأولى لرحيله بإقامة تأبين بمنزل الراحل اليوم، الخميس، اقتصر على المقربين من الأهل وعدد من أصدقائه وتلاميذه، نظرا لظروف الإجراءات الإحترازية لوباء الكورونا.

وتستعد أسرة الميرغنى خلال الفترة القادمة إتخاذ عدد من الخطوات لجمع وتوثيق أعماله الإبداعية من نثر وإدب ورسوم وكتابات قانونية وصحفية وتشريعية ، حيث سيتم جمع الرباعيات التى كتبها خلال الفترة من 2013 حتى 2020 وضمها فى كتاب كان قد إختار له عنوان " رباعيات الزمن البخيل" .

وقالت الكاتبة الصحفية خيرية شعلان زوجة الراحل رجائى الميرغنى إن الأسرة بصدد الإعلان عن تخصيص جائزة صحفية باسم الميرغني يجرى التشاور حاليا لاختيار المجال الذى ستخصص له الجائزة ، وذلك فى إطار جوائز التميز الصحفى التى تنظمها نقابة الصحفيين سنويا، وتكريما للدور الذى لعبه الميرغنى على مدار تاريخه فى قضايا المهنة والنقابة، مضيفة أنه كان واحدا من أهم المحكمين فى هذه الجوائز لسنوات طويلة وقام بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بلوائح هذه الجوائز.

وأوضحت شعلان أن الأفكار تترواح بين جوائز عن الحريات والديمقراطية والقوانين والتشريعات الصحفية ومواثيق الشرف والتنظيم الذاتى الذى كان آخر اهتماماته وسعى لتنفيذ خطة وضعها عام 2012 لإنشاء هيئة وطنية للتنظيم الذاتى للصحافة ووسائل الإعلام المصرية بالتنسيق بين نقابة الصحفيين ومكتب اليونسكو بالقاهرة ، تعد الأولى فى مجالها فى مصر، وتكون كل الصحف والمنظمات الاعلامية مرتبطة بهذه الهيئة ، وتابع من أجل ذلك تجارب الدول التى أسست هذه الهيئة والتى تبلغ أكثر من 80 هيئة حول العالم، كما نظم عددا من ورش العمل فى نقابة الصحفيين وبعض المؤسسات الصحفية للتدريب على هذا النظام.

وقالت الكاتبة الصحفية خيرية شعلان زوجة الكاتب الصحفى الراجل رجائى الميرغنى، إن الراحل كان شخصية نقابية بارزة و تميز في العمل النقابى و ترك وراءه تاريخ محترم و تراث كبير في المهنة و النقابة أبرزها التشريعات الصحفية و القضايا النقابية الساخنة و أبرزها اسقاط قانون 93 و إصدار قانون 96.

وأضافت خيرية شعلان أن الراحل كان له دور بارز في التشريعات و لمس العديد من القضايا مثل قضية الدفاع عن النقابة و الحريات و الدفاع عن الصحفيين وأنه عندما ترأس لجنة القيد استطاع أن يغير في معالم قواعد و لوائح القيد و عمل نظام للقيد، لافته الى أنه من المفترض أن تتحرك نقابة الصحفيين لتخصيص جائزة وأن محمود كامل عضو مجلس النقابة طالب المجلس بإطلاق اسم الراحل على مكتبة النقابة باعتباره أنه انقذ تراث النقابة الثقافي و دوريتها القديمة و انقذ الجدارية التي كانت متواجدة على مبنى النقابة القديم .

وتابعت:" لمسات كبيرة لرجائى الميرغنى في الدفاع عن النقابة و مبناها و كان يعمل قبل رحيله على مشروع التنظيم الذاتي للصحافة المطبق في أكثر من 80 دولة في العالم بعد أن سافر أكثر من دولة ورأى ضرورة وجود هيئة للرقابة على الصحافة لتحمى حق القارئ و الصحفى و بدأه عام 2012 و عمل خطة للتعاون ما بين النقابة و اليونسكو في القاهرة ، و عمل كتاب عن نقابة الصحفيين و كتب كثيرة لها علاقة بالنقابة ، الأسرة ستتولى جمع الرباعيات و إصدارها بالاسم الذى اختاره ، نفكر بشكل جدى نتشاور في مسألة الإعلان عن عمل جائزة باسمه في تخصص من التخصصات ".