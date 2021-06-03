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وفاتان و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وفاتين، و297 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و230 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 22 مصابا في غرف العناية المكثفة بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 53 مصابا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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