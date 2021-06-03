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روسيا تسجل 8933 إصابة و393 وفاة جديدة بـ "كورونا "

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلنت روسيا اليوم عن تسجيل 8933 إصابة و393 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .

 

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ خمسة ملايين و 99 ألفا و 182 إصابة ووصل عدد الوفيات إلى 122 ألفا و660 حالة وفاة وتماثل 9383 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و711 ألفا و982 شخصا.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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