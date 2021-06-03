شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8933 إصابة و393 وفاة جديدة بـ "كورونا " والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم عن تسجيل 8933 إصابة و393 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .



وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ خمسة ملايين و 99 ألفا و 182 إصابة ووصل عدد الوفيات إلى 122 ألفا و660 حالة وفاة وتماثل 9383 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و711 ألفا و982 شخصا.