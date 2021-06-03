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روسيا تسجل 8933 إصابة و393 وفاة جديدة بـ "كورونا "

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم عن تسجيل 8933 إصابة و393 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية .

وذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أن إجمالي عدد الإصابات بلغ خمسة ملايين و 99 ألفا و 182 إصابة ووصل عدد الوفيات إلى 122 ألفا و660 حالة وفاة وتماثل 9383 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و711 ألفا و982 شخصا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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