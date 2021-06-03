شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مناطق قبالة سواحل جزر مالوكو الإندونيسية النائية، الخميس.



يأتي ذلك وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، مضيفا أنه لم يتم إصدار إنذار من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وحدد مركز الزلزال العنيف على عمق 31 كلم وعلى بعد نحو 127 كلم جنوب غرب مدينة تيرناتي. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار بالغة.