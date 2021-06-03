عبدالله بن زايد يترأس ثامن اجتماع للجنة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الاجتماع الثامن، للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



واطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المستقبلية لتحقيق المطلوب على أكمل وجه.

كما استعرض أعضاء اللجنة التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها منذ اجتماع اللجنة العليا السابق.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة الأولويات الواجب تنفيذها في الفترة المقبلة من قبل كل جهة معنية لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف".

وفي 20 مايو/أيار الماضي، عقد الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.