شكرا لقرائتكم خبر عن مليارا جرعة من لقاحات «كورونا» أعطيت حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس-أ.ف.ب

أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التحصين الجماعية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، وفقاً لإحصاء أعدته وكالة «فرانس برس»، الخميس، حتى الساعة 09,00 ت.غ.

وجرى إعطاء ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفاً و22 جرعة في 215 بلداً، أو منطقة وفقاً لهذا الإحصاء الذي أجري استناداً إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعداداً للسكان، وهي الصين (704,8 مليون)، والولايات المتحدة (296,9 مليون) والهند (221 مليوناً).

ومن الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل)، وبريطانيا (58,3 في المئة) وتشيلي (56,6 في المئة) والولايات المتحدة (51 في المئة).

في الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39 في المئة من السكان. وتدور معظم البلدان الأكثر تعداداً حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43,6 في المئة)، وإيطاليا (40 في المئة)، وفرنسا (39,4 في المئة) وإسبانيا (39,4 في المئة). وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربع في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا)، وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).