«الإمارات للمزادات» تبيع سيارات «إسعاف دبي» المستعملة

دبي- ”الخليج 365”

وقعت «الإمارات للمزادات» اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تتولى بموجبها الشركة بيع المركبات المستعملة المملوكة للمؤسسة عن طريق المزادات الإلكترونية العلنية.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والتنسيق من خلال دعم «الإمارات للمزادات» للمنظومة اللوجستية للإسعاف، عن طريق نقل أسطول سيارات إسعاف المؤسسة إلى ورش الصيانة عند الحاجة، في حين تتيح المؤسسة للشركة إمكانية الاستفادة من بعض نقاط الارتكاز التي تستخدمها سيارات الإسعاف التابعة لها داخل إمارة دبي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المؤسسة من قبل خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، وبحضور عدد من المديرين والمسؤولين في الجانبين.

منظومة الإسعاف

وأشار خليفة حسن بن دراي إلى أهمية التعاون مع الإمارات للمزادات، ودوره في دعم جهود المؤسسة وتعزيز عمل منظومة الإسعاف التي تلبي الاحتياجات الصحية باحترافية لضمان صحة وسلامة المتعاملين وإسعاد المجتمع، مؤكداً أن الاستغناء عن مركبات الإسعاف المستعملة هو جزء من دورة عمل المؤسسة والتزامها بالتجديد المستمر لمركباتها ومقتنياتها في إطار حرصها على تقديم أرقى الخدمات الصحيةن واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والوسائل في خدماتها الصحية الرائدة والمبتكرة، منوهاً بمكانة وسمعة «الإمارات للمزادات» وخبرتها العريقة في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية الحديثة.

إنجاز جديد

من جانبه، أكد عمر مطر المناعي أن التعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الشركة التي باتت تحظى بثقة عدد كبير من المؤسسات العريقة في الدولة، والمنطقة، والعالم، مؤكداً أن الشركة ستحرص على تحقيق أفضل العائدات وأعلاها لمصلحة المؤسسة من خلال التزامها باعتماد أعلى المعايير المتبعة في المزادات الإلكترونية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن جميع المزادات التي تنظمها الشركة تتم بطريقة احترافية وتحقق طموحات شركائها ومتعامليها، وتلاقي إقبالاً واسعاً، وتستقطب أعداداً كبيرة من المزايدين نظراً لما تتمتع به من شفافية وديناميكية، عدا عن سهولة المشاركة في المزادات الإلكترونية الحديثة التي تنظمها «الإمارات للمزادات» عن طريق موقعها الإلكتروني المتطور أو من خلال تطبيقها الخاص عبر الهواتف الذكية.