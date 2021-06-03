شكرا لقرائتكم خبر عن «علوم» جامعة الشارقة تستقبل مجموعة من طلبة الثانوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

استقبلت كلية العلوم بجامعة الشارقة، مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية، بمختلف أنواعها ومناهجها، ضمن فعاليات «اليوم الافتراضي المفتوح» الذي نظمته إدارة التسويق واستقطاب الطلبة. لإتاحة الفرصة أمام الذين يبحثون عن توجهاتهم المستقبلية للتعرف إلى التخصصات المتنوعة التي تطرحها الكلية، حيث تمنح البكالوريوس في التقنيات الحيوية، والرياضيات، والفيزياء التطبيقية وعلم الفلك، والكيمياء، والجيوفيزياء والاستشعار عن بُعد، فضلاً عن برامج الماجستير في التقنيات الحيوية، والفيزياء التطبيقية وعلم الفلك والكيمياء. وجميع البرامج الأكاديمية معتمدة بالكامل من قبل وزارة اتربية والتعليم - هيئة الاعتماد الأكاديمي. كما أن برامج البكالوريوس في التقنيات الحيوية، والرياضيات، والكيمياء معتمدة أيضاً من المجلس الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا «أيبت».

ونظراً لتزايد الاهتمام بالعلوم الأساسية، مثل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وعلوم الأرض والاستشعار عن بُعد، لدورها في تقدم المجتمع، تُعد كلية العلوم الواجهة الأولى للطلاب عند قبولهم في تلك التخصصات.

وقد عملت جامعة الشارقة على إنشاء تخصصات علمية تواكب رؤية الدولة المستقبلية وتلبي حاجة أسواق العمل المحلية والعالمية، كما تنبثق رؤية كلية العلوم عبر تأسيس بيئة أكاديمية هدفها توفير برامج تعليمية متخصصة ومتميزة قادرة على إعداد قادة للمجتمع يتمتعون بخبرات أكاديمية وبحثية ومهنية ومهارات تحليلية وإبداعية ونقدية، وتركز في الوقت نفسه، على البحث العلمي الهادف والرصين لخدمة المجتمع. حيث يحظى خريج الكلية بفرص عدة في سوق العمل ومنها، قطاعات النفط والغاز، ووزارة التربية والتعليم، والقطاعات الصناعية، والبنوك، والاتصالات، والقطاعات الصحية بمختلف مسمياتها، ومراكز الأبحاث المتخصصة، وشركات الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية والشرطة، ودوائر الأرصاد الجوية والمطارات، ومراكز الفلك والأقمار الصناعية وغيرها الكثير.