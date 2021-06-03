جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة 41 يوم 8 يونيو

العين: راشد النعيمي

تقيم جامعة الإمارات يوم الثلاثاء 8 يونيو، حفل التخرّج عن بُعد، للدفعة 41 من طلبتها وطالبتها تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتشريف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويشارك في هذا الحفل عدد من أصحاب السموّ الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأمور.

وحرصاً من إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية، رغم الحالة التي فرضتها جائحة «كورونا»، وفّرت آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب عن بُعد، وبثّ روح البهجة والفرح، مع تعزيز روح الإبداع والابتكار عبر حفل يليق بمكانة الجامعة، حيث جهّزت استديو خاصاً بأحدث التقنيات، لتصوير فقرات الحفل وبثّها عبر تقنيات التواصل الإلكتروني. وتضمّ الدفعة 2725 طالباً وطالبة.