اخبار العالم

جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة 41 يوم 8 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تحتفل بتخريج الدفعة 41 يوم 8 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

3 يونيو 2021

14:18 مساء

قراءة دقيقة واحدة

العين: راشد النعيمي
تقيم جامعة الإمارات يوم الثلاثاء 8 يونيو، حفل التخرّج عن بُعد، للدفعة 41 من طلبتها وطالبتها تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتشريف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
ويشارك في هذا الحفل عدد من أصحاب السموّ الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وأولياء الأمور.
وحرصاً من إدارة الجامعة على أن يبقى حفل التخريج محطة سنوية، رغم الحالة التي فرضتها جائحة «»، وفّرت آلية متميزة للاحتفال بتخريج الطلاب عن بُعد، وبثّ روح البهجة والفرح، مع تعزيز روح الإبداع والابتكار عبر حفل يليق بمكانة الجامعة، حيث جهّزت استديو خاصاً بأحدث التقنيات، لتصوير فقرات الحفل وبثّها عبر تقنيات التواصل الإلكتروني. وتضمّ الدفعة 2725 طالباً وطالبة.

المزيد من الملف

عناوين متفرقة

قد يعجبك ايضا

https://tinyurl.com/2pjup62a

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا