ضبط صاحب مخبز استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسعار، والتفتيش على المخابز البلدية.

وجرى خلال الحملة ضبط صاحب مخبز بلدي، استولى على 7 ملايين جنيه من أموال الدعم، بالتلاعب في منظومة الخبز، وجرى إحالته إلى النيابة.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي لاستيلائه على 7.644.515 جنيهًا من أموال الدعم، دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما جرى ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص، يقوم صاحبه بتجميع السجائر من أنواع مختلفة لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وعثر بداخله على 33 ألف عبوة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.