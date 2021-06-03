ابتزها وهدد بفضحها.. السجن 5 أعوام لتاجر استدرج فتاة وصورها في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الخميس، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 5 أعوام لتهديده فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود أحداث القضية إلى ٧ أغسطس ٢٠٢٠، بورود بلاغ للأجهزة الأمنية من "أ.م" اتهمت فيه "صادق. ق" بتصويرها فى مكان خاص دون رضاها، وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معه ودفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في حال لم تستجيب لمطالبه.

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تصوير الفتيات والسيدات وابتزازهن، إما بالحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة غير شرعية معه.

وجرى إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا بتهمة الاعتداء على حرمة المجني عليها، والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وأصدرت المحكمة قرارها السابق.