بالأسماء.. أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، في بيان رسمي اليوم الخميس، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، والعشر الأوائل في كلتا المرحلتين.

وأكد ياسر النجار مدير الامتحانات، أن عدد طلاب الشهادة الابتدائية 604 طلاب وطالبات، وبلغت نسبة النجاح للدور الأول 85٪، وعدد طلاب الشهادة الاعدادية 583 طالبًا وطالبة وبلغت نسبة النجاح للدور الأول 88٪.

وأعلنت الإدارة المركزية أسماء أوائل المرحلة الابتدائية، واحتل عمر ناصر عمر المركز الأول وحصل على مجموع 545، والثاني ماهر مشهور محمد مجموع 541، والثالث بلال محمد إبراهيم مجموع 538، والرابع أحمد ياسر فتحي بمجموع 536، والرابع عبدالرحمن عطية محمد بمجموع 536، و السادس عبدالله شعبان محمد بمجموع 535، والسابع جنى رائد فؤاد بمجموع 533، والسابع مكرر ملك إبراهيم محمد صلاح الفحام بمجموع 533، والتاسع أحمد شوقى إبراهيم بمجموع 532، والعاشر فايزة الكرامة يوسف بمجموع 532، والعاشر مكرر فاطمة نافز سعيد بمجموع 532.

كما تضمن البيان أوائل الشهادة الإعدادية، وحصل على المراكز الأول محمد عادل محمد مصطفى بمجموع 489، والثاني منه الله حامد حسين بمجموع 489، والثالث محمد أحمد عبدالعزيز بمجموع 486، الرابع فاطمة علاء زكريا بمجموع 485، الرابع مكرر نجلاء محمد رمضان بمجموع 485، والسادس آية مدحت محمد بمجموع 484، السابع آية بشير أحمد راغب بمجموع 482، والسابع مكرر منة الله محمد المكاوي بمجموع 482، والتاسع بسملة عصام الدين فوزي بمجموع 481، والعاشر فرح حسن الديساوي بمجموع 480.

كما قام الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب بالاتصال وتهنئة الأوائل بتفوقهم وتميزهم العلمي.