مصدر يكشف الحالة الصحة لأمين عام "حزب الله" اللبناني

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف تقرير كويتي اليوم الخميس عن أن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله زار العاصمة الإيرانية طهران قبل 45 يوماً لعلاج انسداد رئوي مزمن.

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية في عددها الصادر اليوم نقلا عن أحد مديري مستشفى إيراني خاص بمعالجة كبار المسؤولين، أن نصر الله كان في هذا المستشفى قبل شهر ونصف الشهر لتلقي العلاج من داء الانسداد الرئوي المزمن وعاد إلى بيروت قبل أسبوعين.

وكشف المدير أن الأطباء نصحوا نصر الله بقضاء فترة النقاهة في إيران تحت إشرافهم، غير أنه أصر على العودة إلى لبنان لقضائها في منطقة البقاع، وبعد عودته تم الاتصال بالأطباء الذين عالجوه في إيران، لتدهور وضعه الصحي، وبالفعل سافر الفريق الطبي إلى لبنان لمساعدة أطباء لبنانيين كانوا يقومون بمعالجته، ويبدو أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات هناك.

ووفق الصحيفة ، لا يزال الغموض يحيط بصحة الأمين العام لـ "حزب الله" بعد ظهوره الأخير الذي بدا فيه شاحباً ومرهقاً وأقر خلاله بأنه يعاني أزمة صحية. وبحسب التقارير الصادرة من بيروت، فإن نصرالله مصاب بالتهاب في القصبة الهوائية، يعاوده كل عام في هذا التوقيت، لكن الأعراض هذه المرة جاءت أقوى، في وقت تصر مصادر الحزب على أنه يتعافي وحالته الصحية في تحسن.