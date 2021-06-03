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هذه الدولة تلغي رحلات الحج هذا العام

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 13:40
أرشيفية
عربي ودولي

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قال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، اليوم الخميس، إن بلاده ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19. قال الوزير ياقوت خليل قوماس في بيان: «نظراً للجائحة ومن أجل سلامة الحجاج، قررت الحكومة أنها لن تسمح هذا العام للإندونيسيين بالذهاب (لأداء الفريضة)». وأضاف ياقوت أن لم تفتح رحلات الحج. وقال: «ليست إندونيسيا فقط... لم تتلق أي دولة حصتها لأن مذكرة التفاهم لم توقع»، موضحاً أن الحجاج الذين دفعوا الرسوم سيؤدون الفريضة العام المقبل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، أن المملكة رفعت حظراً على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس ، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي. وقبل أن تفرض الجائحة إجراءات التباعد الاجتماعي، كان يؤدي الحج زهاء 2.5 مليون مسلم سنوياً، إضافة لمن يؤدون العمرة طوال العام.

المصدر: وكالات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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