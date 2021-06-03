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الرئيس الفرنسي يعلن عن فتح باب التلقيح ضد كورونا لمن تتراوح اعمارهم بين 12 و18 سنة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن فتح باب التلقيح ضد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 سنة وذلك من 15 يونيو الجاري في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

 

وعبر الرئيس الفرنسي، عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدما حقيقيا في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا..مشيراً الى إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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