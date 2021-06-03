الرئيس الفرنسي يعلن عن فتح باب التلقيح ضد كورونا لمن تتراوح اعمارهم بين 12 و18 سنة

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للأشخاص الذين تترواح أعمارهم بين 12 و18 سنة وذلك من 15 يونيو الجاري في خطوة إضافية لتوسيع دائرة عمليات التطعيم.

وعبر الرئيس الفرنسي، عن سعادته بتطعيم نحو خمسين بالمائة من البالغين الفرنسيين بجرعة واحدة على الأقل ما يمثل تقدما حقيقيا في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا..مشيراً الى إمكانية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة.