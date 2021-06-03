إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

ألغت إندونيسيا رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.



وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قوماس، في إفادة صحفية، إن السعودية لم تفتح رحلات الحج.

وأضاف: "ليست إندونيسيا فقط.. لم تتلق أي دولة حصتها لأن مذكرة التفاهم لم توقع"، موضحا أن الحجاج الذين دفعوا الرسوم سيؤدون الفريضة العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن المملكة رفعت حظرا على المسافرين القادمين من 11 دولة بعد فرضه للحد من تفشي فيروس كورونا، لكنها ما زالت تفرض إجراءات الحجر الصحي.

وقبل أن تفرض الجائحة إجراءات التباعد الاجتماعي كان يؤدي الحج زهاء 2.5 مليون مسلم سنويا، إضافة لمن يؤدون العمرة طوال العام.