شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار في السودان اليوم الخميس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

ارتفع سعر الدولار في السودان، اليوم الخميس 3 يونيو 2021، لدى البنك المركزي لكنه شهد تراجعا حادا في التعاملات المبكرة بالسوق السوداء.



وفي البنك المركزي أيضا، زاد سعر اليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني في حين تراجع الدينار الكويتي.

أما في السوق السوداء، فقد تراجع الدولار وتراجعت العملات المرتبطة به، كالريال السعودي والدرهم الإماراتي، كما تراجع اليورو والإسترليني.

وزاد سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 425.76 جنيه للشراء، و 428.95 جنيه للبيع، مقابل 425.22 جنيه للشراء و428.41 جنيه للبيع، أمس.

وفي تعاملات سوق النقد غير الرسمية (السوداء) شعد سعر الدولار تراجعا كبيرا ليسجل نحو 455.00 جنيها بالمقارنة مع 485 جنيها خلال تعاملات الأمس

وهذا هو أول تراجع للدولار في السوق السوداء منذ فترة طويلة، في إشارة إلى تأثير محتمل لمزادات بيع الدولار التي أطلقها البنك المركزي السوداني.

وبالأمس، باع بنك السودان المركزي 43.4 مليون دولار للبنوك، في مزاده الثاني للعملة الأجنبية، والذي طرح البنك خلاله 55 مليون دولار للبيع.

وفي ذات السياق أيضا، قال اتحاد المصارف السوداني في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إن بعض الأطراف سعت في الأيام القليلة الماضية لنشر أخبار غير صحيحة وضارة بشأن سعر الصرف الأجنبي بهدف عرقلة سياسة توحيد سعر الصرف.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن تمويل عدة مشاريع تنموية في السودان بقيمة 2 مليار دولار خلال 12 شهرا المقبلة.

وقرر مصرف "دويتشه بنك" الألماني استئناف التحويلات المصرفية مع السودان بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما بفعل الحظر الأمريكي على الخرطوم.

كما تأتي الخطوة بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية سريان قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نشره في السجل الفيدرالي والسماح للبلاد بإجراء التحويلات المالية مع كافة دول العالم.

وزاد سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي ليسجل 519.62 جنيه للشراء و 523.52 جنيه للبيع، مقابل 519.43 جنيه للشراء و523.33 جنيه للبيع، أمس.

وأيضا تراجع اليورو لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 552 جنيها مقابل 590 جنيها أمس ونحو 550 جنيها، أمس الأول.

في حين واصل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه لدى بنك السودان المركزي ليسجل 603.06 جنيه للشراء و 607.58 جنيه للبيع إلى 601.45 جنيه للشراء و605.96 جنيه للبيع، أمس.

ولدى السوق الموازية تراجع الإسترليني إلى 640.00 جنيها مقابل 690 جنيها أمس ونحو 630 جنيها، أمس الأول.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى نحو 113.51جنيه للشراء، و 114.36جنيه للبيع مقابل 113.42 جنيه للشراء و114.27 جنيه للبيع، أمس.

وفي السوق الموازية تراجع الريال السعودي إلى 121.00 جنيها مقابل 129 جنيها أمس، ونحو 130 جنيها، أمس الأول.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي إلى 115.92جنيه للشراء و 116.79جنيه للبيع، مقابل 115.77 جنيه للشراء و116.64 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع الدرهم لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 124.00 جنيها مقابل 132 جنيها أمس ونحو 135 جنيها، أمس الأول.

وأيضا تراجع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي ليسجل نحو 1407.94 جنيه للشراء، و 1418.50 جنيه للبيع مقابل 1411.34 جنيه للشراء و1421.93 جنيه للبيع، أمس.