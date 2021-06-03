بايدن يعلن عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا

03 يونيو , 2021
من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء عن برنامج لتسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، والذي يوفر على وجه الخصوص حوافز للأمريكيين الذين تم تطعيمهم.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيستخدم البيت الأبيض نظام الحوافز لتشجيع الناس على التطعيم، التي تشمل المكافآت المحتملة مثل البيرة المجانية أو المكافآت النقدية أو تذاكر الأحداث الرياضية أو الإجازات التي ترعاها الحكومة.
وقالت إن بايدن سيعلن عن خطة عمل من شأنها أن تساعد في تسريع معدلات التطعيم في البلاد والوصول إلى 70٪ من السكان بحلول يوم الاستقلال، الذي يتم الاحتفال به في الولايات المتحدة في 4 تموز.
يذكر أن الولايات المتحدة تستخدم لقاحات Moderna وPfizer للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تتطلب جرعتين من التحصين، وجرعة Johnson & Johnson لمرة واحدة.
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