انت الان تتابع خبر بالفيديو: مجلس الامني الدولي يرسل فريقاً 'قوياً' لمراقبة الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قرار مجلس الأمن الدولي بارسال فريق أممي، وطواقم إضافية لبعثة يونامي لمراقبة الانتخابات المقبلة، لاقى ردود فعل متباينة، فهناك من يرى فيه دعما للعملية السياسية وحماية الانتخابات، بينما يقلل اخرون من دوره، الذين قالوا انه يقتصر على المراقبة لا اكثر.