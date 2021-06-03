انت الان تتابع خبر بالفيديو: مجلس الامني الدولي يرسل فريقاً 'قوياً' لمراقبة الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرار مجلس الأمن الدولي بارسال فريق أممي، وطواقم إضافية لبعثة يونامي لمراقبة الانتخابات المقبلة، لاقى ردود فعل متباينة، فهناك من يرى فيه دعما للعملية السياسية وحماية الانتخابات، بينما يقلل اخرون من دوره، الذين قالوا انه يقتصر على المراقبة لا اكثر.
تعزيز عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق بفريق أممي وصفه قرار مجلس الامن الدولي بالقوي، لمراقبة الانتخابات المبكرة، لاقى ترحيبا من قبل بعض الكتل السياسية التي تؤكد انه سيزيد من رصانة العملية الانتخابية المقبلة.
مختصون في الشأن القانوني، قللوا من امكانية دور الفريق الاممي هذا، الذين اكدوا بانه لن يتعدى المراقبة فقط.. خاصة وان القرار الدولي صدر بذلك بناءً على طلب الحكومة العراقية، ولم يفوضه بالاشراف على الانتخابات.
مختصون في الشأن القانوني، قللوا من امكانية دور الفريق الاممي هذا، الذين اكدوا بانه لن يتعدى المراقبة فقط.. خاصة وان القرار الدولي صدر بذلك بناءً على طلب الحكومة العراقية، ولم يفوضه بالاشراف على الانتخابات.