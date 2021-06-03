لعشاق الفخامة.. رولز رويس تطلق أغلى سيارة في العالم

وقامت رولز رويس ببناء ثلاثة سيارات فقط من هذه السلسلة، وتأتي المركبات ذات التصميم الداخلي الفخم مع ميزات مثل السقف القابل للإزالة، وميزة فتح السطح الخلفي للسيارة للكشف عن "جناح الاستضافة"، مكتملاً بالأواني والنظارات وثلاجة مزدوجة. أما الجانب الآخر فيوجد فيه مساحة مخصصة للوجبات الخفيفة.وتم تزيين السيارات بساعات من أشهر صانعي الساعات السويسرية الفاخرة Bovet، والّتي يمكن أن يرتديها مالك السيارة أو يتم تثبيتها على لوحة القيادة.

ويبلغ طول سيارة بويت تايل 5.8 متراً، وتبدو ممدودة بسبب ترصيعاتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. بالإضافة إلى ذلك، هناك تشطيبات من الخشب في المقصورة السفلية والأرضية تشبه أرضية اليخت. أما من حيث القوة، فتعتمد السيارة على نفس منصة رولز رويس فانتوم، الّتي تمتلك محرك 6.75 ليتراً بقوة 563 حصاناً مزدوج التوربو V12.