النيران في إيران تصل الأحواز.. حريق جديد بمنشأة نفطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريق، الخميس، في منشأة نفطية بمدينة الأحواز جنوب إيران ذات الغالبية العربية.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الشركة الوطنية لحقول النفط الجنوبية في إيران، شهرام وردك، أن حريقاً كبيراً اندلع في أنبوب للنفط بإحدى المنشآت بقرية برومي بمدينة الأحواز .

وهناك أكثر من 50 بئراً نفطية في هذه المنطقة يتم استغلالها نتج عنها تضرر كبير بالقرى، لكن شركة النفط الإيرانية لا تدفع سوى مبلغ ضئيل من التعويضات للمزارعين.

ويسكن قرية "برومي" قرابة 500 عائلة، وتقع على الطريق الرابط بين مدينة الأحواز - ومعشور، على بعد 13 كم من مدينة الأحواز.

وقال شهرام وردك: "منذ الليلة الماضية تسرب النفط من أنبوب في منشآت نفطية في قرية برومي، وتمت السيطرة على هذا التسرب، لكن النفط الذي انسكب على الأرض خلال هذه الفترة وبسبب الحرارة الشديدة اشتعلت النيران فيه".



وأوضح وردك في تصريحاته التي تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، أن "الحريق تم احتواؤه من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية".

وتكافح فرق الإطفاء الإيرانية منذ الليلة الماضية من أجل السيطرة على حريق اندلع في مصفاة "تندجويان" بمدينة شهر ري جنوب طهران، وقد فشلت جميع الجهود الأمر الذي تطلب من وزارة الدفاع إرسال 4 طائرات للمشاركة في عمليات إخماد الحريق.