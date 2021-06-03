"خصوم أردوغان" في ازدياد.. حزب معارض جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف إعلامي تركي مقرب من السلطات عن اقتراب ولادة حزب سياسي معارض بالبلاد.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن محمود أوفور، الكاتب الصحفي والمحسوب على الإعلام الموالي في تركيا، أن "أصلي بايكال"، نجلة رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، دنيز بايكال، قررت دخول عالم السياسة بحزب جديد.



وفي إشارة إلى وجود اتصالات مكثفة بين نواب حزب الشعب الجمهوري (يتزعم المعارضة حاليا) السابقين ورؤساء المقاطعات وأعضاء المجالس ومسؤولي حزب الشعب الجمهوري في تركيا في الأيام الأخيرة، قال أوفور إن الجميع يرسلون رسالة لبعضهم البعض مفادها “أصلي بايكال ستدخل السياسة”.

أوفور نقل عن البرلماني السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محمد سيفيجن، قوله: “نعم، هناك تجهيز لتشكيل حزب.. أصلي بايكال، ستجوب في جميع أنحاء البلاد”.

يذكر أن دنيز بايكال هو سياسي تركي، ترأس حزب الشعب الجمهوري من 30 سبتمبر/أيلول 2000 إلى 10 مايو/أيار 2010 عندما استقال من رئاسة الحزب إثر تعرضه لفضيحة جنسية.

وتعيش تركيا على وقع سلسلة من الأزمات في كافة المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها، أسفرت عن تردي الأوضاع، وازدياد معدلات الفقر والتضخم والبطالة.

كل هذه التطورات دفعت المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة الرئيس رجب طيب أردوغان في أول استحقاق انتخابي محتمل، لا سيما أن كافة استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه، إذا تشير إلى تدني شعبية الحزب الحاكم بشكل غير مسبوق.

وأدى هذا التدهور إلى صدامات داخل الحزب الحاكم تمخض عنها تقديم العديد من أعضائه، بينهم قادة بارزون، استقالاتهم والاتجاه لتأسيس كيانات سياسية جديدة لمنافسة النظام.

ولعل أبرز من استقالوا عن الحزب، رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب "المستقبل" المعارض، وكذلك علي باباجان، الذي أسس حزبه "الديمقراطية والتقدم".