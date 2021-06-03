شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. اندلاع حريق في منشآت نفطية بمدينة بالأهواز جنوب إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اندلع حريق في عدة منشآت نفطية بمدينة بالأهواز جنوب إيران.



يأتي ذلك بالتوازي مع اشتعال النيران في "مصفاة طهران" ليومين متتالين دون أن تُفلح السلطات الإيرانية في إخمادها.

وصباح اليوم الخميس سُمع دوي انفجار شديد في المصفاة، التي تقع بمدينة شهر ري جنوب العاصمة الإيرانية، وسط محاولات السلطات السيطرة على الحريق بشكل كامل، دون جدوى.