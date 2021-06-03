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قتيل في انفجار منجم للذهب شرقي روسيا.. تفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت وسائل إعلام روسية بأن شخصا لقي حتفه جراء انفجار وقع، الخميس، في منجم ذهب في جمهورية بورياتيا شرقي البلاد.

 

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمة الطوارئ المحلية قوله إن "الانفجار وقع بالمنجم بشكل تلقائي لمواد متفجرة، ما أدى إلى مقتل شخص".

 

وكان هناك 8 أشخاص داخل المنجم لحظة الانفجار، وتمكن 7 منهم من مغادرة موقع الحادث بأنفسهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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