فيكتوريا الأسترالية تسجل أدنى معدل بإصابات «كورونا» خلال أسبوع

أستراليا- رويترز

سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، وهو أدنى معدل يومي منذ أكثر من أسبوع، بعد يوم من تمديد عزل عام مفاجئ في ملبورن عاصمة الولاية لأسبوع آخر. وشهدت فيكتوريا أربع عمليات إغلاق منذ بدء الجائحة استمرت أطولها أكثر من 100 يوم في أواخر عام 2020.

وتحت وطأة ضغط متصاعد، ومع احتمال إجراء انتخابات في غضون عام، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس، عن خطة لدفع ما يصل إلى 500 دولار أسترالي (387 دولاراً أمريكياً) في الأسبوع للأشخاص في حالة العزل العام. وقال موريسون إن المبالغ ستدفع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 17 عاماً، ولا يمكنهم العمل من المنزل وتقل أصولهم السائلة عن عشرة آلاف دولار أسترالي.