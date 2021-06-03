شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الوطني» تناقش توصيات موضوع التلاحم الأسري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

”الخليج 365”

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، الذي أحاله المجلس، بعد مناقشته، في الجلسة الثانية عشرة التي عقدها يوم الثلاثاء 25 مايو، في مقر المجلس بأبوظبي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: هند العليلي مقررة اللجنة، وجميلة المهيري، وحميد الشامسي، وخلفان الشامسي، ومحمد الكشف، وناعمة المنصوري.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات التي طرحها أعضاء المجلس، خلال الجلسة، لإعداد التقرير النهائي بشأن تلك التوصيات ومناقشتها خلال جلسة قادمة.

وتبنى المجلس 15 توصية قرر إعادتها إلى اللجنة، لتلقي ملاحظات الأعضاء وصياغتها ورفعها إلى المجلس، حيث ناقشته اللجنة ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة بشأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهودها في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في هذا الشأن.

وتناولت التوصيات تسعة قطاعات هي: التشريعات، وإنشاء برامج توعوية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.