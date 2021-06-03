شكرا لقرائتكم خبر عن «عملية الابتسامة» الإماراتية تبدأ تنفيذ حملتها الطبية السادسة الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع مستشفى «هيلث بوينت»، ودائرة الصحة - أبوظبي الجمعة، تنفيذ حملتها الطبية السادسة داخل الدولة وتوفر خلالها جراحات مجانية لذوي الشفاه المشقوقة على مدار 3 أيام في المستشفى.

وأسّست المؤسسة في يناير 2011، تحت رعاية قرينة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سموّ الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وهي فرع من «عملية الابتسامة» الخيرية الدولية، التي تعنى بتقديم جراحة مجانية وآمنة للأطفال والشباب المولودين بشفة مشقوقة، أوحنك مشقوق وأسست عام 1982، وقدمت حتى الآن أكثر من 300 ألف جراحة مجانية للمرضى في نحو 30 دولة.

وعقدت المؤسسة الإماراتية ثلاث جلسات فحص شامل كانت أولاها في المستشفى الجامعي بالشارقة في يناير الماضي، حيث فحصت 11 مريضاً، والثانية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي، حيث فحصت 13 مريضاً، والثالثة في مقر المؤسسة الرئيس بأبوظبي، حيث فحصت سبعة مرضى.

وعلى مدار الثلاثة أيام المحددة للمهمة سيخضع 10 مرضى أعمارهم بين ستة أشهر و39 عاماً لعمليات جراحية يمكن أن تغير حياتهم، بإنهاء معاناتهم للأبد.

وسيتبرّع 32 متطوعاً طبياً، بمن فيهم الجراحون وأطباء التخدير والممرضات وأطباء الأطفال بوقتهم، لتنفيذ المهمة. كما سيعملون جنباً إلى جنب مع متطوعين من مستشفى «هيلث بوينت».

وسيستدعى يوم السبت 5 يونيو، المرضى الذين خضعوا لعمليات في المستشفى سابقاً أثناء المهمة المنفذة في ديسمبر 2020، لإجراء فحص ومتابعة دورية بعد مرور ستة أشهر.

يشار إلى أنه منذ عام 2017 فحصت المؤسسة 109 مرضى من 24 جنسية وأجرت 56 جراحة لمرضى من 15 جنسية. (وام)