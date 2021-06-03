شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات واللقاحات تقفز باليابانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد أن بلغت مستويات مرتفعة غير مسبوقة في وقت سابق من الأسبوع، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية لاستقاء مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في المستقبل.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة، وهو ما يتماشى مع تحركات حذرة للأسهم الآسيوية.

وستعطي بيانات الوظائف الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب غداً الجمعة المزيد من المؤشرات على وتيرة التعافي في أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى مؤشرات على ارتفاع التضخم في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حيال تشديد مبكر للسياسة النقدية.

أعلى مستويات

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ سجل المؤشر «توبكس» الواسع النطاق أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع في ظل زيادة نشاط حملة التطعيم بالبلاد، مما عزز الآمال في تعافي الاقتصاد من القيود المرتبطة بالجائحة.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.39 في المئة إلى 29058.11 نقطة، فيما سجل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً زيادة 0.84 في المئة إلى 1958.70 نقطة، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 19 إبريل/ نيسان.

وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من التطعيم تجاوز العشرة ملايين. وتهدف الحكومة إلى الانتهاء من تطعيم معظم المواطنين الأكبر سناً بحلول نهاية يوليو/ تموز.

وتقدمت أسهم شركات السكك الحديدية في تعاملات مكثفة لليوم الثاني على التوالي، إذ قفز سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 3.4 في المئة، وزاد سهم سكك حديد وسط اليابان 2.3 في المئة.

ومن القطاعات الأخرى التي شهدت تداولاً كثيفاً؛ أسهم شركات صناعة السيارات التي اكتسبت زخماً بدعم انتعاش قوي للطلب العالمي.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7 في المئة، فيما ارتفع سهم هوندا موتور 2.1 في المئة، وربح سهم نيسان موتور 1.5 في المئة. (رويترز)