شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة استراتيجية مواجهة غسل الأموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثامن للجنة العليا للإشراف على «الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.

واطلع أعضاء اللجنة، على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية، فضلاً عن الخطط المستقبلية لتحقيق المطلوب على أكمل وجه.

واستعرض أعضاء اللجنة، تقدم الجهات المعنية، وأبرز الإنجازات التي تحقّقت منذ اجتماع اللجنة العليا السابق.

وشهد الاجتماع، كذلك، مناقشة الأولويات الواجب تنفيذها في المرحلة المقبلة من قبل كل جهة معنية، لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات التي قدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف».

حضر الاجتماع: عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان البادي الظاهري، وزير العدل، وأحمد الصايغ، وزير الدولة، وخالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأحمد الظاهري، رئيس جهاز أمن الدولة، وطلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وراشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة، لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وأحمد الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان النعيمي، من المجلس الأعلى للأمن الوطني، وحامد الزعاب، المدير العام للمكتب التنفيذي، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وام)