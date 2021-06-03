شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيل رجائى الميرغنى.. محطات نضالية تصنع تاريخا حافلا من العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم، الخميس، الذكرى الأولى على رحيل الكاتب الصحفي رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، والذى شغل العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام.

ولد الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى 25 سبتمبر 1948 بمحافظة المنيا ، وتخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص فى الشئون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة ، شارك فى حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتى تكبد فيها العدو خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات ، وأصيب بشظية مدفعية خلال هذه المعركة.

كما عمل الراحل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992 ، وارتبط بالعمل النقابى منذ عام 1980 ، وشارك فى مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة ، فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999 ، وتميز بإسهامه الفكرى والقانونى فى التصدى لقانون اغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995، كما أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت أحمد نبيل الهلالى والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا فى صياغة إعداد " مشروع قانون الصحافة ".

شارك الراحل مع صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق فى صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفى الذى أقرته الجمعية العمومية فى يونيو 1996، كما تولى مسئولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة ، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان " فتحى محمود " وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى تم إعادتها إلى المبنى الحالى ، انتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003 ، واختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد ، كما اسهم فى تطوير إجراءات القيد واعتماد معايير موضوعية للعضوية، شارك فى لجنة الإشراف على إنشاء واستلام مبنى النقابة الجديدة ، وتحديث النظام الإداري والخدمات المقدمة للأعضاء ،اختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001 .

كما اختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر ، بمشاركة من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 ، وشارك فى المؤتمر التأسيسى للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذى عقد فى لندن عام 2000 و اختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى مقررا لأعمالها فى يونيو 2007، أعد كتاب " الصحفيون فى مواجهة القانون 1993 " الذى صدر عن دار الهلال ،كما نشر عام 2005 كتاب " نقابة الصحفيين " ضمن سلسلة النقابات المهنية التى يشرف عليها مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.