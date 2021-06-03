شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيل رجائى الميرغنى.. محطات نضالية تصنع تاريخا حافلا من العمل النقابى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم، الخميس، الذكرى الأولى على رحيل الكاتب الصحفي رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، والذى شغل العديد من المناصب الصحفية والحزبية، حيث شغل منصب وكيل نقابة الصحفيين، فضلا عن توليه منصب المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام.
ولد الكاتب الصحفى الراحل رجائى الميرغنى 25 سبتمبر 1948 بمحافظة المنيا ، وتخرج من قسم الصحافة بجامعة القاهرة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، عمل محررا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970 ، وتنقل بين مختلف إدارات التحرير، وتخصص فى الشئون الفلسطينية والعربية، عمل نائبا لرئيس التحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط اعتبارا من 2007 والمسئول عن شبكة المراسلين بالوكالة ، شارك فى حرب أكتوبر 1973 أثناء فترة تجنيده / 1972 – 1975 / ، وقاتل ضمن صفوف اللواء 16 مشاة معركة "المزرعة الصينية" بالدفرسوار، والتى تكبد فيها العدو خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات ، وأصيب بشظية مدفعية خلال هذه المعركة.
كما عمل الراحل مديرا لمكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى العاصمة اليمنية صنعاء خلال الفترة من 1988 – 1992 ، وارتبط بالعمل النقابى منذ عام 1980 ، وشارك فى مختلف معارك الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال النقابة ، فاز بعضوية مجلس النقابة للمرة الأولى خلال دورة 1995 – 1999 ، وتميز بإسهامه الفكرى والقانونى فى التصدى لقانون اغتيال حرية الصحافة "93" لسنة 1995، كما أسهم ضمن لجنة صحفية قانونية ضمت أحمد نبيل الهلالى والمستشار سعيد الجمل والدكتور نور فرحات وحسين عبدالرازق ومجدى مهنا فى صياغة إعداد " مشروع قانون الصحافة ".
شارك الراحل مع صلاح الدين حافظ وحسين عبدالرازق فى صياغة مشروع ميثاق الشرف الصحفى الذى أقرته الجمعية العمومية فى يونيو 1996، كما تولى مسئولية الحفاظ على تراث النقابة من الدوريات والكتب القديمة ، وكذلك فك ونقل جدارية الفنان " فتحى محمود " وصيانتها بالمقر المؤقت للنقابة بالأزبكية حتى تم إعادتها إلى المبنى الحالى ، انتخب عضوا بمجلس النقابة للمرة الثانية خلال دورة 1999 – 2003 ، واختير وكيلا أول للنقابة ورئيسا للجنة القيد ، كما اسهم فى تطوير إجراءات القيد واعتماد معايير موضوعية للعضوية، شارك فى لجنة الإشراف على إنشاء واستلام مبنى النقابة الجديدة ، وتحديث النظام الإداري والخدمات المقدمة للأعضاء ،اختير أمينا عاما مساعدا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001 .
كما اختارته اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف أمينا عاما للمؤتمر ، بمشاركة من الجمعية العمومية خلال الفترة من 23-25 فبراير 2004 ، وشارك فى المؤتمر التأسيسى للمنظمة العربية لحرية الصحافة الذى عقد فى لندن عام 2000 و اختارته لجنة تفعيل ميثاق الشرف الصحفى مقررا لأعمالها فى يونيو 2007، أعد كتاب " الصحفيون فى مواجهة القانون 1993 " الذى صدر عن دار الهلال ،كما نشر عام 2005 كتاب " نقابة الصحفيين " ضمن سلسلة النقابات المهنية التى يشرف عليها مركز الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.