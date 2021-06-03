جسد بلا رأس.. العثور على جثة ملقاة على الرمال بصحراء المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

عثرت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، على جثة بدون رأس مُلقاه بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل التابعة لملوي.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لذكر مجهول الهوية مُلقاه برمال الصحراء الغربية بزمام قرية تونا الجبل مفصولة رأس.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل إثبات شخصية، فجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتكثف أجهزة البحث من جهودها لكشف هوية المجني عليه والوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت التحفظ على جثة المجني عليه وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومناظرتها، وتكليف أجهزة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف غموضها للوصول لهوية المجني عليه ومرتكبي الواقعة.