تنمية المشروعات: إعداد دراسة عن مقومات 1500 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز انتهى من إعداد دراسة ميدانية عن المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل وإقامة المشروعات لكل قرية من القرى المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعددهم 1500 قرية في 20 محافظة.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، أضافت جامع أن ذلك يأتي في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية بتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" والتي تهدف إلى النهوض بالقرى المصرية، وتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها وتوفير حياة أفضل لأبناء هذه القرى.

وأوضحت أن هذه الدراسة شملت العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية.

وأشارت جامع إلى أن كل دراسة تحتوي على خطة عمل لدعم هذه الموارد و تعظيم إمكانيات كل قرية من خلال تدريب الشباب والفتيات على العديد من الحرف والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل أو التشغيل الذاتي.

كما تتضمن هذه الخطة توفير دورات تدريبية متخصصة من خلال جهاز تنمية المشروعات تمكن هؤلاء الشباب والفتيات من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة، الأمر الذي يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار، وفقا لنيفين جامع.

وذكرت أن الجهاز أعد هذه الدراسة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمعنية ومن بينها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية، والقوى العاملة، ومؤسسة "حياة كريمة".

وقالت جامع إن الجهاز يرأس لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بالمحافظات وهي إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ المبادرة.

وأضافت أن مديري الفروع الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات في المحافظات العشرين يقومون بزيارات دورية للقرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة لإقامة ندوات توعية بخدمات الجهاز وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة أو التدريب على حرف وصناعات مطلوبة بمحافظاتهم مما يساعدهم على إيجاد فرص عمل.

ودعت نيفين جامع المواطنين والشباب المقيمين في هذه القرى لزيارة مكاتب الجهاز بمحافظاتهم والاطلاع على الدراسات والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية والاستفادة من خدمات الجهاز سواء في التدريب أو تمويل المشروعات أو مختلف الخدمات غير المالية اللازمة لاستمرار المشروعات ونجاحها.