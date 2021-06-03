وزير الصحة الروسي: قد نخفف قيود مكافحة كورونا بعد تطعيم 60٪ من السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- أ ش أ:

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الخميس، إنه يمكن تخفيف القيود ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا عندما يتم تطعيم 60٪ من السكان.

وأضاف موراشكو -في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية خلال منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي ردا على سؤال عما إذا كان بالإمكان نزع الأقنعة بمجرد تلقيح 60٪ من السكان- "إذا تم تطعيم 60٪ من السكان ،فعندئذ، ومع إضافة المرضى المتعافين سيشكلون مناعة جيدة (مناعة القطيع) ؛ لذلك سنراقب الوضع الوبائي، ولكن بالطبع سيكون هناك تخفيف للقيود في مجالات مختلفة ".

وفي وقت سابق ، صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا بأنه من المتوقع أن تتحقق مناعة القطيع تقريبا في شهر سبتمبر 2021. وبحسب تقييم المسئولة الروسية، من الضروري تطعيم 60٪ من السكان - أو ما يقرب من 69 مليون شخص - لتحقيق مناعة القطيع.

ويعقد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي بين 2 و5 يونيو الجاري.