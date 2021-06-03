حريق مصفاة طهران مستمر… وانفجار خزان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 11:10 صباحاً - منذ 36 دقيقة

عاد الحريق في مصفاة طهران، صباح الخميس، إلى نفس الشدة التي كان عليها مساء الأربعاء، حسب مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، الذي رجح احتمال إخلاء المنازل المجاورة لمصفاة طهران، حال خروج الحريق عن السيطرة وأفاد في تقريره أن الحريق، الذي اندلع الأربعاء، تسرب إلى 18 خزانا، في حين أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنة، إلى اشتعال خزانين فقط، الا ان آخر الأنباء تشير إلى انفجار خزان وقود في المصفاة.

وقال رئيس إدارة الأزمات في محافظة طهران رضا كرمي محمدي، في إشارة إلى حريق مصفاة طهران: “اندلع الحريق في عدة نقاط، والنيران تحت السيطرة، لكن فرق الإطفاء ما زالت تعمل، وبقية الأجهزة التي يمكنها المساعدة في حالة الاستعداد، مضيفاً “لم يتم إطفاء الحريق لحد الآن، وتُبذل كل الجهود لمنع انتشاره”.

تابع: “خزانات الوقود هي التي تحترق، لذا يحتمل ألا تتوقف عن الاشتعال” لساعات طويلة.

وبشأن إمكانية إخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة، علق: “تم إصدار تحذير بإخلاء المنازل المحيطة بالمصفاة ، والسكان قرب موقع الحادث في حالة تأهب”.

قال إسماعيل نجار، رئيس مقر إدارة الأزمات في البلاد، الأربعاء، إن”أبعاد الحادث ما زالت مجهولة وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا”، مشيراً إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث، وذلك بحسب “العربية”.