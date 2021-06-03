إيران تفقد حقها بالتصويت في الأمم المتحدة لعدم تسديد مستحقاتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 يونيو 2021 11:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يونيو - 2021 11:01 صباحًا

قالت الأمم المتحدة، إن إيران وجمهورية أفريقيا الوسطى لم تسددا مستحقاتهما للميزانية التشغيلية للمنظمة وستفقدان حقوق التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وزعت، الأربعاء، على الأعضاء ورئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريس” إن ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر وساو تومي وبرينسيبي والصومال متأخرة أيضا. إلا أنه قال إن الجمعية أقرت قرارا يسمح لهذه الدول بالتصويت في الدورة الحالية التي تنتهي في سبتمبر”.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم أو تتجاوز مبلغ اشتراكاتهم عن السنتين الكاملتين السابقتين يفقدون حقوقهم في التصويت.

لكن الميثاق يمنح الجمعية العامة أيضا سلطة تقدير “بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن سيطرة العضو”، وفي هذه الحالة يمكن لبلد ما الاستمرار في التصويت.

ووفقا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى للمدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 298 251 16 دولارا لإيران و 395 29 دولارا لجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتقول الرسالة إن جزر القمر بحاجة إلى دفع 871,632 دولار، وساو تومي وبرينسيبي إلى 829,888 دولار، والصومال إلى 1,443,640 دولار لخفض متأخراتها وتجنب قطع محتمل لحقوق التصويت بعد سبتمبر.