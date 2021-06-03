مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ في إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن ‏مستجدات‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 33 حالة اشتباه بينها 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.

وذكرت اللجنة، أن الإصابات توزعت (4 في حضرموت، وحالتان في كل من لحج وتعز). علاوة على حالة وفاة وحيدة في الأخيرة، دون تسجيل أي من حالة شفاء لهذا اليوم.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة ارتفع إلى (6759) حالة، منها (1323) حالة وفاة، و(3472) حالة شفاء.