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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ في إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وقالت اللجنة، في نشرتها اليومية، إن ‏مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 33 حالة اشتباه بينها 8 إصابات مؤكدة بالفيروس.

 

وذكرت اللجنة، أن الإصابات توزعت (4 في حضرموت، وحالتان في كل من لحج وتعز). علاوة على حالة وفاة وحيدة في الأخيرة، دون تسجيل أي من حالة شفاء لهذا اليوم.

 

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة ارتفع إلى (6759) حالة، منها (1323) حالة وفاة، و(3472) حالة شفاء.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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